Бузова нелепо выпала из гамака и насмешила пользователей Сети

Мале, 14 января. Певица Ольга Бузова порадовала подписчиков в Instagram забавным видео, на котором наглядно показывается, что остается за кадром гламурных фотосессий.

Звезда российского шоу-бизнеса не устает восхищать поклонников новыми кадрами с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Пара уже давно завоевала симпатию на просторах Сети: избранники проводят много времени друг с другом, делают дорогие подарки и не стесняются демонстрировать отношения на публику, оставляя самые интересные подробности в тайне.

На этот раз звездная пара порадовала фанатов не романтическими фотографиями в роскошных одеждах, а коротким видео, на котором Бузова в попытках принять элегантную позу на качающемся гамаке неуклюже упала лицом в море. За кадром слышен смех Давы, сама телеведущая тоже посчитала случай веселым. Певица без смущения посмеялась над собой и решила поделиться эмоциями с пользователями социальной сети.

«Ожидание — реальность. Когда очень хотела секси фото, но что-то пошло не по плану. Отмечай своих неуклюжих подруг», — подписала публикацию Бузова.

За несколько часов пост телеведущей набрал почти полмиллиона лайков. Подписчики поддержали кумира и вспомнили аналогичную ситуацию, произошедшую несколько лет назад. Тогда звезда также выпала из гамака во время импровизированной фотосессии. Среди пользователей нашлись и те, кто посчитал сценку наигранной.

Ранее Ольга Бузова отреагировала на слухи о том, что ее отношения с блогером Давой являются пиар-ходом. Женщина спокойно отнеслась к подобным высказываниям, отметив, что люди просто перестали верить в любовь.