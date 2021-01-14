ВОЗ готовится к еще более тяжелому году пандемии COVID-19

Женева, 14 января. Второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее предыдущего. Так считает глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Сейчас заболеваемость COVID-19 вновь дошла до своего пика. Об этом свидетельствуют данные о распространении коронавируса за последние две недели. Только за минувшие семь дней в мире подтверждено около 5 млн новых случаев заболевания COVID-19, а скончались свыше 85 тысяч человек.

Большая часть новых случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку, следом идет Европа. Рост заболеваемости отмечен на территориях Западно-Тихоокеанского региона, Африки и Восточного Средиземноморья.

ВОЗ 14 января проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу. В рамках встречи будут представлены новые рекомендации странам в связи с пандемией COVID-19.