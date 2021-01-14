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Националист обматерил Порошенко за непатриотичный отдых 

Националист обматерил Порошенко за непатриотичный отдых 

Киев, 14 января. Член батальона «Азов» Максим Ярош обматерил бывшего президента Украины Петра Порошенко, который отпраздновал новогодние праздники на Галапагосских островах.

Ярош встретил Порошенко в самолете, который направлялся в Амстердам. Он подошел к бывшему главе государства. Сначала он поблагодарил его за безвиз, на что Порошенко улыбнулся, а после задал вопрос о новогодних праздниках.

«Петр Порошенко, почему вы променяли козацкое Рождество на острова?» — спросил он и, не дождавшись ответа, стремительно ушел на свое место.

При это украинский Telegram-канал «Карточный офис», распространивший видео, подписал новость: «Национал-патриот Максим Ярош из полка «Азов» напал в самолете на возвращающегося первым классом с отдыха на  Галапагосских островах Петра Порошенко». Подобная подача материала вызвала только смех в комментариях, поскольку по факту никакого нападения не было.

«Напал. Порох хоть живой? Украинские националисты — опасные. Ждем видео «националисты напали на шпица», — пошутил один из пользователей мессенджера.

Националист обматерил Порошенко за непатриотичный отдых 

Вскоре на канале появилось продолжение. Ярош догнал Порошенко после приземления самолета в Амстердаме. Следуя за экс-президентом, националист не выбирал выражения, груба крича ему в след оскорбления. Он обвинил депутата Рады в том, что во время президентства тот делал деньги буквально на всем, включая военную технику для Донбасса.

«Тебе не стыдно, Вась?» — с криком обратился он к Порошенко. 

В ответ политик заявил, что Ярош обращается к нему со словами «российской пропаганды». В завершение националист обозвал экс-президента «животным» и удалился.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после того, как Порошенко и его сторонники захватили власть в результате государственного переворота. Война на востоке Украины продолжается до сих пор. После того как Порошенко проиграл выборы президента Владимиру Зеленскому, в отношении его было возбуждено более десяти уголовных дел.

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