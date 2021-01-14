Националист обматерил Порошенко за непатриотичный отдых 

Киев, 14 января. Член батальона «Азов» Максим Ярош обматерил бывшего президента Украины Петра Порошенко, который отпраздновал новогодние праздники на Галапагосских островах.

Ярош встретил Порошенко в самолете, который направлялся в Амстердам. Он подошел к бывшему главе государства. Сначала он поблагодарил его за безвиз, на что Порошенко улыбнулся, а после задал вопрос о новогодних праздниках.

«Петр Порошенко, почему вы променяли козацкое Рождество на острова?» — спросил он и, не дождавшись ответа, стремительно ушел на свое место.

При это украинский Telegram-канал «Карточный офис», распространивший видео, подписал новость: «Национал-патриот Максим Ярош из полка «Азов» напал в самолете на возвращающегося первым классом с отдыха на Галапагосских островах Петра Порошенко». Подобная подача материала вызвала только смех в комментариях, поскольку по факту никакого нападения не было.

«Напал. Порох хоть живой? Украинские националисты — опасные. Ждем видео «националисты напали на шпица», — пошутил один из пользователей мессенджера.

Вскоре на канале появилось продолжение. Ярош догнал Порошенко после приземления самолета в Амстердаме. Следуя за экс-президентом, националист не выбирал выражения, груба крича ему в след оскорбления. Он обвинил депутата Рады в том, что во время президентства тот делал деньги буквально на всем, включая военную технику для Донбасса.

«Тебе не стыдно, Вась?» — с криком обратился он к Порошенко.

В ответ политик заявил, что Ярош обращается к нему со словами «российской пропаганды». В завершение националист обозвал экс-президента «животным» и удалился.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после того, как Порошенко и его сторонники захватили власть в результате государственного переворота. Война на востоке Украины продолжается до сих пор. После того как Порошенко проиграл выборы президента Владимиру Зеленскому, в отношении его было возбуждено более десяти уголовных дел.