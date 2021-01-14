Лидер республиканцев оценил шансы на честный процесс импичмента над Трампом

Вашингтон, 14 января. Дональд Трамп 20 января сложит полномочия президента США, за это время Сенату не удастся провести честный и серьезный процесс импичмента над действующим главой государства.

Такое мнение высказал лидер республиканцев Митч Макконнелл на фоне предъявления Палатой представителей США обвинения Трампу в «подстрекательстве к мятежу». По его словам, вынести законное решение по делу политика до 20 января невозможно. Предшествующие процедуры длились от 21 до 83 дней.

При этом представители Демократической партии США намерены найти новые лазейки для того, чтобы объявить Трампу импичмент. Например, отложить процесс до инаугурации нового президента и затем попытаться подвергнуть импичменту уже не действующего лидера, то есть постфактум. Осуществление этой идеи возможно только при поддержке нового Сената США, который при Джо Байдене будет под контролем демократов.

Нижняя палата Конгресса США ранее проголосовала за импичмент Трампу. Инициативу поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей.

Более 15 тыс. солдат нацгвардии защищают здание Капитолия от возможных нападений и беспорядков. По данным местных СМИ, для обеспечения безопасности во время предстоящей инаугурации Джо Байдена планируется задействовать около 20 тыс. военных.