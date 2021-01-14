Пушков усомнился в вынесении окончательного импичмента Трампу

Москва, 14 января. Палата представителей объявила президенту США Дональду Трампу импичмент, но это «лишь первый акт драмы». Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Решение нижней палаты Конгресса США не несет никакой угрозы американскому лидеру, пока не выскажется верхняя. Пушков сомневается, что возглавляемый республиканцами Сенат поддержит идею импичмента Трампа.

«Состоится ли второй? Большой вопрос. Сторонникам импичмента нужно набрать в Сенате более двух третей голосов. Это непросто», — заявил Пушков в Telegram.

Ранее идею объявления импичмента Трампу поддержали 232 конгрессмена, высказались против 197. Действующий глава США стал первым в истории страны президентом, которого дважды пытались отстранить от власти.