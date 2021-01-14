Алексей Березуцкий уйдет из ЦСКА из-за разногласий с руководством

Москва, 14 января. Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Березуцкий уйдет с должности заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.

По информации СМИ, данное решение экс-защитник ЦСКА принял самостоятельно. Он покинет стан «армейцев» из-за разногласий с руководством клуба. Ранее тренерский штаб московской команды покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко сохранил своей пост.

В декабре Алексей Березуцкий заявил о пропаже загранпаспорта. С соответствующим заявлением он обратился в правоохранительные органы. Инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево.