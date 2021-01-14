Названы неочевидные симптомы повышенного холестерина в организме

Москва, 14 января. Холестерин помогает организму в строительстве здоровых клеток, однако его повышенный уровень повышает риск болезней сердца. Врачи назвали четыре признака высоких показателей.

Часто пациенты чувствуют покалывания в руках и ногах. Это происходит из-за сгущения крови, в результате чего нарушается кровоток в нервах. Иногда повышенный холестерин сопровождается болью в конечностях. Это объясняется закупоркой сосудов в руках и ногах.

Еще одним симптомом является частая боль в затылке. В кровеносных сосудах образуются холестериновые бляшки, игнорирование которых может привести к инсульту. Последним признаком становится боль в груди с левой стороны. Такое состояние указывает на закупорку сосудов вокруг сердца.

Врачи ранее рассказали об опасности частого звона в ушах. Такой признак часто свидетельствует о нехватке в организме витамина B12, который играет большую роль в работе мозга.