Рудковская готовится к отпуску на Мальдивах 

Москва, 14 января. Продюсер Яна Рудковская призналась, что уже два года не отдыхала вместе со своей семьей. Теперь она планирует наверстать упущенное и рвануть на Мальдивы.

В первой половине прошлого года Рудковская вместе с супругом Евгением Плющенком собиралась отдохнуть на Мальдивских островах, однако коррективы внесла пандемия коронавируса. Уже купленные билеты пришлось сдать. В сторис на своей странице в Instagram продюсер сообщила, что не намерена отказываться от белоснежных пляжей.

В апреле семья отправиться на курорт. При этом она отметила, что семья не отдыхала вместе уже два года.

Отвечая на один из вопросов подписчиков, мать четверых детей сообщила, что никогда не была в декретном отпуске.

«И не собираюсь. А кто работать будет», — написала она.

Несколько вопросов поклонников касались детей Рудковской. Она рассказала, что их младший сын Арсений похож на ее супруга Евгения. А оба старших сейчас обучаются в МГИМО и занимаются спортом. У одного из них, Андрея, вообще нет аккаунта в соцсетях, поскольку он не хочет вести публичный образ жизни. Все дети живут вместе с ней в ее доме.

Продюсер добавила, что вся ее семья обезопасила себя от пандемии коронавируса и сделала прививку российского препарата «Спутник V».

В конце прошлого года у Рудковской и Плющенко родился второй сын. Пара прибегла к услугам суррогатной матери. У продюсера есть еще двое сыновей, Андрей (2001) и Николай (2002). В 2011 году Рудковская сообщила, что Андрей, — приемный, его мать — вторая жена ее экс-супруга Виктора Батурина Юлия Салтовец.