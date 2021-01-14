Здание Капитолия в день импичмента Трампа защищают более 15 тысяч солдат нацгвардии

Вашингтон, 14 января. Национальная гвардия США на протяжении всей ночи будет защищать здание Капитолия от возможных штурмов и дебатов. Соответствующие фотографии появились в Сети.

Журналисты опубликовали снимки из Капитолия США. На них запечатлены военные, которые спят прямо на полу в коридоре здания. Американские СМИ ранее сообщали, что для обеспечения порядка во время предстоящей инаугурации Джо Байдена может быть задействовано около 20 тысяч военнослужащих.

Солдаты прибывают в Вашингтон безостановочно. На данный момент в американской столице их больше, чем на территории Ирака, Афганистана и Сирии. Отмечается, что Нацгвардия США разместилась в Капитолии впервые с Гражданской войны.

Палата представителей Конгресса США ранее проголосовала за импичмент действующего президента США Дональда Трампа. Ему предъявили обвинения в «подстрекательстве к мятежу». За импичмент главы государства высказались 232 конгрессмена, против проголосовали 197 человек.