Неуклюжий Дед Мороз украл велосипед в Кирове

Киров, 14 января. Переодевшийся в костюм Деда Мороза мужчина украл из подъезда многоквартирного дома велосипед и попал на записи камер видеонаблюдения.

Житель Кирова зашел в подъезд, где сменил одежду, после этого проник в другой, откуда выкатил свою «добычу». Преступник поскользнулся на заснеженных ступеньках и шлепнулся на пятую точку. Горе-Дед Мороз укатил велосипед в неизвестном направлении.

Смонтированный ролик о похождениях воришки попал в Сеть. Жители Кирова высмеяли преступника и предположили, что Дед Мороз решил наказать какого-то мальчика, который плохо себя вел в прошлом году.

Ранее скалолазы в костюмах Деда Мороза поздравили маленьких пациентов нижегородской детской больницы, спустившись к ним с крыши. Сладкие подарки получили около 200 ребят.