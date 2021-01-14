Пелагея в блестящей маске зажгла на концерте Лепса в Дубае

Москва, 14 января. Певица Пелагея с размахом отметила «старый Новый год» на вечеринке в Дубае, зажигательно отплясывая на концерте Григория Лепса.

Новый год певица отмечала в компании самых близких у себя дома, зато «старый Новый год» выдался куда более громким. Артистка отправилась на концерт Лепса, который прошел на курорте.

Кадры с праздника она показала в сторис на своей странице в Instagram. Певица задорно отплясывает на концерте в черном платье с глубоким вырезом и тунике. Она не забыла про защитную маску, подобрав ее в тон наряду с переливающимися стразами.

«Спасибо дорогому Григорию Лепсу за приглашение на этот потрясающий концерт и чудесный старый Новый год! Как приятно было встретить Андрея Маркова с супругой Соней! Всем — добра и счастья!» — написала она в соцсети.

Поклонники пришли в восторг от позитива, который излучает их любимая певица.

«Какая она красивая и суперская, такая позитивная девушка-солнце. Ее фото излучают столько настоящей позитивной энергии, аж настроение поднимается», — пишет в комментариях пользователь под ником alek.sandra_2125.

«Без громких слов... Пелагея, Вы супер, и я Вас обожаю», — добавила gates_ty__.

«Вы прекрасны, даже в маске. Прекрасного отдыха под хорошую музыку», — отметила dgusya17.

В мае прошлого года Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Это произошло спустя полгода после фактического разрыва отношений. Спустя пару месяцев пара официально развелась.

Сейчас Пелагея уделяет как можно больше времени себе и своей дочери Таисии. Поклонники обратили внимание, что после развода артистка похудела и заметно похорошела. На одном из фото они даже не узнали певицу: она сделала небрежную стрижку и избавилась от лишних килограммов. Эффектная и помолодевшая артистка собрала сотни комплиментов.