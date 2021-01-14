Президенту США Дональду Трампу объявили импичмент

Вашингтон, 14 января. Действующему президенту США Дональду Трампу объявлен импичмент. Республиканец стал первым главой государства, кому судебное обвинение было предъявлено дважды.

Нижняя палата Конгресса США поддержала импичмент главы Белого дома. Решение принято в рамках рассмотрения дела о «подстрекательстве к мятежу», в котором обвиняется политик из-за недавних беспорядков в Вашингтоне.

Обсуждения длились больше семи часов. Против высказались 197 законодателей, за противоположный вариант проголосовали 232 конгрессмена. Отмечается, что среди сторонников отстранения Трампа находились десять представителей Республиканской партии.

Ранее американский президент сравнил призывы к импичменту с «величайшей охотой на ведьм». Глава радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов считает, что на фоне происходящего Трамп может устроить «блистательные поминки» по демократии США.