Никас Сафронов раскрыл причины появления компромата на Николая Цискаридзе

Москва, 14 января. Художник Никас Сафронов не исключает, что звезда балета Николай Цискаридзе перешел кому-то дорогу и «сливом» якобы его интимных фото артисту пытаются отомстить.

Недавно в Сети появилась якобы интимная переписка Цискаридзе с художником-модельером Валентином Юдашкиным и снимки, на которых мужчина, похожий на педагога Большого театра, занимается любовью с другим мужчиной.

Ситуацию прокомментировал Никас Сафронов. Художник сообщил, что ему безразлично, кто в действительности находится на фотографиях. По его мнению, интимная жизнь — это личное дело каждого человека, и подобное не следует обсуждать в приличном обществе. Однако Сафронов отметил, что такие материалы легко создаются при помощи фотошопа и монтажа.

«Вполне вероятно, что эти фото — фейк, созданный для того, чтобы опорочить имя Николая», — заявил Никас Сафронов.

Причиной подобного «слива» Никас назвал месть. Он предположил, что Цискаридзе мог перейти дорогу каким-то людям, допустим, своим мнением, что в балете не может быть компромиссов.

«Вы посмотрите, в какое время мы живем — сейчас с помощью секс-скандала намного проще «уничтожить» неугодного тебе человека: это, что называется, дешево и сердито», — констатировал Никас Сафронов.

Он рассказал, что сейчас людям интереснее личная жизнь знаменитостей, чем их творчество. Так в прошлом году у художника проходила московская выставка, однако в СМИ оказалась информация о том, что Никас Сафронов попал в ДТП на свой день рождения.

Ранее психолог Людмила Суздальцева прокомментировала поведение Николая Цискаридзе после гей-скандала. Специалист одобрила игнорирование педагогом Большого театра произошедшего, она считает, что он поступил грамотно не поддаваясь общественному интересу.