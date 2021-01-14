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Никас Сафронов раскрыл причины появления компромата на Николая Цискаридзе

Никас Сафронов раскрыл причины появления компромата на Николая Цискаридзе

Москва, 14 января. Художник Никас Сафронов не исключает, что звезда балета Николай Цискаридзе перешел кому-то дорогу и «сливом» якобы его интимных фото артисту пытаются отомстить.

Недавно в Сети появилась якобы интимная переписка Цискаридзе с художником-модельером Валентином Юдашкиным и снимки, на которых мужчина, похожий на педагога Большого театра, занимается любовью с другим мужчиной.

Ситуацию прокомментировал Никас Сафронов. Художник сообщил, что ему безразлично, кто в действительности находится на фотографиях. По его мнению, интимная жизнь — это личное дело каждого человека, и подобное не следует обсуждать в приличном обществе. Однако Сафронов отметил, что такие материалы легко создаются при помощи фотошопа и монтажа.

«Вполне вероятно, что эти фото — фейк, созданный для того, чтобы опорочить имя Николая», — заявил Никас Сафронов.

Причиной подобного «слива» Никас назвал месть. Он предположил, что Цискаридзе мог перейти дорогу каким-то людям, допустим, своим мнением, что в балете не может быть компромиссов.

«Вы посмотрите, в какое время мы живем — сейчас с помощью секс-скандала намного проще «уничтожить» неугодного тебе человека: это, что называется, дешево и сердито», — констатировал Никас Сафронов.

Он рассказал, что сейчас людям интереснее личная жизнь знаменитостей, чем их творчество. Так в прошлом году у художника проходила московская выставка, однако в СМИ оказалась информация о том, что Никас Сафронов попал в ДТП на свой день рождения.

Ранее психолог Людмила Суздальцева прокомментировала поведение Николая Цискаридзе после гей-скандала. Специалист одобрила игнорирование педагогом Большого театра произошедшего, она считает, что он поступил грамотно не поддаваясь общественному интересу.

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