Конгрессмены США приступили к финальному голосованию по импичменту Трампа

Вашингтон, 14 января. Палата представителей США перешла к финальному голосованию по вопросу объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.

Ранее подавляющее большинство американских конгрессменов поддержали резолюцию импичмента главы Белого дома. За реализацию инициативы высказались 219 человек, противниками идеи оказались 203 члена Палаты представителей США.

Вопрос об инициировании процедуры судебного обвинения решается в соответствии со статьей о "подстрекательстве к мятежу". Дело будет передано на рассмотрение сенаторам после проведения голосования.

Ранее лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что не собирается созывать Сенат США для импичмента Трампа. Он обратил внимание на то, что до инаугурации нового главы государства осталось всего несколько дней.