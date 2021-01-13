Врачи назвали условия для перехода COVID-19 в хроническую стадию

Москва, 13 января. Долгое присутствие коронавируса в организме может спровоцировать хроническую форму COVID-19. Для своего обитания вирус выбирает так называемые клетки макрофаги.

Работа этих клеток заключается в поглощении инородных для организма человека частиц. При хронической стадии заболевания коронавирус начинает заражать здоровые клетки, периодически напоминая о себе, пояснил врач общей практики Максим Юдичев.

Чаще всего хронической форме COVID-19 подвержены люди со слабой иммунной системой, добавил врач Владимир Болибок. При этом пациент может перенести коронавирус в легкой форме, но все равно сохранить инфекцию в своем организме.

Американские ученые ранее установили фактор, отвечающий за тяжесть протекания COVID-19. Речь идет о белке, свойства которого запускают иммунный ответ на коронавирус.