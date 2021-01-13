Асмус показала подарки от тайного поклонника

Москва, 13 января. Актриса Кристина Асмус, в прошлом году разорвавшая брак с комиком Гариком Харламовым, похвасталась, что у нее появился анонимный воздыхатель.

В сторис на своей странице в Instagram артистка поделилась короткими видео с репетиции. В шуточных роликах она показала, как отдыхает с коллегами от работы. Вместе с Асмус в кадр попал режиссер Данил Чащин, чьи спектакли шли в Центре им. Вс. Мейерхольда и МХТ имени Чехова.

Вскоре актриса показала фотографию роскошного букета красных роз, который доставили в театр от анонимного поклонника. Судя по надписи, это уже не первый дар от воздыхателя. В букете виднеется открытка с надписью «Только для тебя» на английском языке.

«И снова анонимно прислали в театр цветы», — написала Асмус.

В июне прошлого года Харламов и Асмус объявили о разводе после восьми лет брака. Бывшие супруги сказали, что хотят сохранить хорошие отношения, чтобы дальше вместе растить дочку. В Сети быстро появились слухи, что причиной разрыва стала скандальная роль актрисы в фильме «Текст». Артисты подобные слухи опровергают.

В конце прошлого года актриса сделала неожиданное заявление о причинах развода. В Instagram она ответила одному из поклонников, что «устала, ушла от мужа и счастлива». Она подчеркнула, что «никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это вранье».

При этом она неоднократно заявляла, что скандальные съемки в «Тексте», за которые поклонники жестко осудили актрису, не были причиной развода. По ее словам, на момент раздора сценарий фильма еще не был написан.