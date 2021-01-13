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Чрезвычайный комитет ВОЗ проведет заседание по коронавирусу 14 января

Чрезвычайный комитет ВОЗ проведет заседание по коронавирусу 14 января

Женева, 13 января. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представит новые рекомендации для стран в связи с пандемией.

Заседание назначено на четверг, 14 января. Эта встреча станет уже шестой по счету за последний год. По итогам заседания члены чрезвычайного комитета представят свои рекомендации по борьбе с распространением COVID-19.

ВОЗ ранее заявила об опасности появления новых мутаций коронавируса. Новые штаммы коронавируса уже выявлены в Великобритании, Японии, странах Южной Америки и других.

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