Чрезвычайный комитет ВОЗ проведет заседание по коронавирусу 14 января

Женева, 13 января. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представит новые рекомендации для стран в связи с пандемией.

Заседание назначено на четверг, 14 января. Эта встреча станет уже шестой по счету за последний год. По итогам заседания члены чрезвычайного комитета представят свои рекомендации по борьбе с распространением COVID-19.

ВОЗ ранее заявила об опасности появления новых мутаций коронавируса. Новые штаммы коронавируса уже выявлены в Великобритании, Японии, странах Южной Америки и других.