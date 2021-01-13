Дочь Ренаты Литвиновой в нижнем белье предстала на обложке мужского журнала

Москва, 13 января. Дочь российской актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская украсила обложку нового номера популярного мужского журнала, представ перед поклонниками в нижнем белье.

Ульяна продолжила дело своей знаменитой матери. Все чаще 20-летняя девушка появляется в рекламных кампаниях, а сама Литвинова активно продвигает дочь, в том числе при помощи соцсетей, часто публикуя совместные фото с преобразившейся Улей.

На официальной странице в Instagram мужского журнала MAXIM появился анонс февральского номера, на обложке которого появилась Добровская. Девушка предстала в горячем образе дерзкой обольстительницы.

«Ульяна Дубровская — дочь Ренаты Литвиновой на обложке февральского номера MAXIM! Новый выпуск в продаже с 15 января!» — говорится в анонсе.

Первым супругом Литвиновой был продюсер Александр Антипов, с ним у актрисы не было детей. Вторым мужем стал бизнесмен Леонид Добровский, от него Литвинова родила дочь Ульяну. Ранее актриса откровенно рассказала о своем отношении к певице Земфире, с которой дружит уже 15 лет. По ее словам, к исполнительнице она относится «как к дару», поскольку восхищается ею.

По словам Литвиновой, она делит с Земфирой одну студию, в которой есть практически все необходимое для жизни. О себе же актриса говорит с неохотой, подчеркивая, что она простая и тихая девушка.