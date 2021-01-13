Лос-Анджелес, 13 января. Основой экранизации книги Джорджа Оруэлла «1984» станет одноименная пьеса Роберта Айка и Дункана Макмиллана. На экраны выйдет пять серий, сообщил Deadline.

Айк и Макмиллан также станут продюсерами грядущего шоу. Они заявили, что экранизация «1984» станет «новой смелой версией» описанной истории в современном мире, который погряз в дезинформации.

Театральная пьеса «1984» вышла в свет в 2013 году. Она была переиграна на Бродвее в 2017 году Оливией Уайлд и Томом Старриджем. Постановка произвела фурор из-за откровенности происходящего на сцене.

Главный герой Уинстон участвовал в жестоких сценах с применением пыток. Зрители во время просмотра не выдерживали и покидали зал. Подробности экранизации «1984» пока остаются засекречены, как и личность Большого Брата, от взора которого не скрыться никому.

Складывается впечатление, что сегодня Соединенные Штаты как раз идут по пути оруэлловской Океании. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина сравнила текущую ситуацию в США с политикой Большого Брата.