Диетолог Гинзбург опроверг известный миф о пользе меда

Москва, 13 января. Популярное мнение о том, что мед оказывает бактерицидное действие на организм человека развеял диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Звезда».

Польза меда заключается в том, что при употреблении его с горячим чаем, он оказывает согревающий и тонизирующий эффект. Однако решающую роль в этом процессе играет именно напиток, объяснил специалист.

Мед, по словам специалиста, ошибочно называют «эликсиром здоровья». Его не рекомендуется употреблять людям с лишней массой тела, гипертонией и проблемами с артериальным давлением, заключил Гинзбург.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что мед в чае не принесет человеку никакой пользы. Врач порекомендовала более полезные сладкие ингредиенты.