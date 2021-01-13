Звон в ушах может говорить о серьезных проблемах с организмом

Москва, 13 января. Появление шума в ушах может символизировать о нехватке витамина B12 в организме. Последний играет важную роль в работе мозга.

Витамин B12 представляет собой водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он не только отвечает за работу нервной системы, но участвует в выработке эритроцитов и ДНК. При его дефиците человек может столкнуться с длительным звоном в ушах.

Нехватка витамина нарушает связь между нервами. Иногда звук в ушах пациентов становится настолько громким, что они не слышат окружающие их звуки.

Немецкие ученые ранее заявили о снижении активности мозга человека после достижения 35-летнего возраста. Психолог Марианна Абравитова объяснила, как справиться с возрастным снижением работы органа.