Брухунова пожаловалась, что ей тяжело справляться с ребенком Петросяна

Москва, 13 января. Татьяна Брухунова, молодая жена 75-летнего юмориста Евгения Петросяна, призналась, что иногда материнство дается ей нелегко. Собрать маленького сына на прогулку становится целым приключением.

Несколько месяцев назад Брухунова и Петросян стали родителями мальчика по имени Ваган. Татьяна неоднократно отмечала, что материнство далось ей немного тяжелее, чем она представляла сначала. Не спасает даже няня, нанятая в помощь уставшей маме.

В последней публикации на странице в Instagram супруга юмориста сообщила, что даже обычные сборы ребенка на прогулку превращаются в «настоящий квест».

«Собрать Вагана на прогулку тот еще квест. Попа в мыле (и не только она). Правда я так расслабилась в последнее время, что хожу гулять с сыном исключительно в теплых костюмах из футера», — написала она.

Петросян развелся со своей коллегой Еленой Степаненко осенью 2018 года. Супруги прожили в браке 33 года. Уже в декабре следующего года Петросян тайно женился на своей молодой помощнице. В конце прошлого года появились слухи, что артист скоро может снова стать папой. Соседи сообщили, что Брухунова беременна во второй раз.

Слухи подтверждаются недавним приездом матери Брухуновой в столицу. Женщина давно намекала о скорой продолжительной поездке к дочери. Во время беседы с соседями она рассказала, что будет помогать ухаживать за внуком. Одна из соседок призналась, что теща Петросяна намекнула на скорое рождение второго внука или внучки.