Эксперт назвал плюсы и минусы изменения климата для России

Проблема изменения климата у всех на слуху — ей посвящены многочисленные исследования, регулярно проводятся конференции ученых, ООН объявила ее главным вызовом XXI века. Называть изменение климата «вселенским злом» без учета географического и социально-экономического аспектов слишком опрометчиво, считает климатолог, один из лауреатов Нобелевской премии мира, присужденной большому коллективу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, Олег Анисимов. Эксперт назвал в комментарии ФАН позитивные и негативные последствия изменения климата для России.

«Не стоит смотреть на это, только как на вселенский вызов. Да, действительно, для многих стран некоторые из последствий изменения климата, например, подъем уровня моря, — это проблема — для островных государств, для Нидерландов. У нас же имеет место баланс рисков и потенциальных выгод. Можно сказать, что, борясь с потеплением Россия делает это больше для других, чем для себя, чтобы дружить со всем миром. Многим плохо от изменения климата, и мы готовы взять на себя часть их проблем, пусть и в ущерб своим потенциальным выгодам», — заявил эксперт.

Таяние ледников

Изменение средней температуры на Земле приводит к таянию ледников и повышению уровня мирового океана. По словам Анисимова, ценность ледников как природных объектов для России не так велика, как для Швейцарии, где горнолыжные курорты приносят значительный доход экономике и являются достоянием страны. Исчезновение ледников может быть опасным для южных горных районов, таких как Памир, где единственный источник воды — это талые воды.

В России изменение климата приводит к расширению территории Арктики, пригодной для жизни и северного земледелия. Кроме того, отступление льда увеличивает период навигации по Северному морскому пути — с полутора-двух месяцев еще в 80-х годах до трех месяцев в настоящий момент. За три месяца можно перевезти гораздо больше грузов, чем за полтора, поэтому экономические выгоды на лицо, отметил эксперт.

Изменение температурного режима также способствует более равномерному распределению стока рек, что благоприятно для гидроэнергетики. Реки на севере России летом настолько мелеют, что по ним не могут ходить суда. Навигационный период по северным рекам был ограничен небольшим периодом высокой воды. Сейчас же период высокой воды стал более протяженным, что значительно упрощает логистику.

«Период, когда лед прошел, а вода еще не спала, увеличился. Сейчас сток распределен более равномерно, а это колоссальный плюс для грузового судоходства», — подчеркнул климатолог.

Энергетика

Увеличение зимнего стока приносит значительную выгоду гидроэнергетике, поскольку зимой энергия гораздо нужнее. Гидроэлектростанции вырабатывают около 20% электроэнергии в России, изменение температуры значительно повышает их продуктивность.

Ощутимую пользу потепления могут заметить и простые граждане — из-за относительно теплой зимы расходы на отопление снижаются.

«За последние 30 лет у нас сократился отопительный период недели на две-три. По всей стране нужно топить на 10–15% меньше не только по времени, но и по суровости. Одно дело топить, когда за окном -25, а другое дело, когда -5. Это колоссальное экономическое преимущество, сколько экономится на энергии!» — отметил Анисимов.

Лесное хозяйство

Природа оживает, когда температура повышается на 5 градусов, лес активно прирастает. Раз продуктивность растет, то лесное хозяйство может активнее его использовать. Этот период сейчас удлиняется, в том числе и в тех районах, где идет лесодобыча и лесопереработка. Лесное хозяйство как промышленная сфера получает ощутимую выгоду.

Сельское хозяйство

Анисимов объяснил, что для выращивания в России культур — картошки, капусты, моркови — нужно иметь в году 90 теплых дней. По сравнению с 1960-ми годами зона, где есть такое тепло, сильно расширилась и продолжает устойчиво нарастать.

Здоровье населения

Изменяются волны жары и холода. Число смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при волнах холода больше, чем при волнах жары. Поэтому потепление зачастую благоприятно для здоровья населения России.

Климатолог подытожил, что в России позитивных факторов, связанных с изменением климата, довольно много. Но это не отменяет тех климатических рисков, которые оно несет.

Опасные последствия

Среди опасных последствий изменения климата прежде всего выделяют таяние мерзлоты. Оно может нанести ущерб объектам инфраструктуры, построенных в зоне вечной мерзлоты на Крайнем Севере.

«Есть и экологический аспект: когда мерзлота тает, выделяются парниковые газы — углекислый газ и метан. Это характерно для заболоченной территории, а в Сибири их много — примерно 700 тысяч квадратных километров. Метан усиливает потепление, но не раз доказывали, что эффект не драматичный», — заявил климатолог.

Кроме того, потепление приводит к изменению атмосферной циркуляции — то, что определяет различия между севером и югом. Когда она начинает работать по-другому, то циклоны заходят туда, где раньше их не было. Атмосферная циркуляция меняется, из-за этого начинают происходить явления, которые раньше не наблюдались, например, тайфуны.

«Изменение климата — очень сложно устроено, здесь может быть эффект бабочки. Известно также, что при изменении климата учащаются экстремальные события, систему трясет. Это действительно так», — добавил Анисимов.

Эксперт заявил, что средняя скорость ветра в последнее время заметно снижается: 30 лет назад средняя скорость ветра была 3,5 метра в секунду, а сейчас 2,5. Чаще стали возникать экстремальные, сильные ветры, которых раньше не было. Но для наших краев тайфуны не характерны.

«Умная политика заключается в том, чтобы уменьшать риски, связанные с изменением климата. Для этого нужны инвестиции. А где их взять? На это можно пустить потенциальные выгоды от отопления, уборки снега, эффективности гидроэнергетики и лесного хозяйства», — заключил Анисимов.

Подводя итог, эксперт отметил, что изменение климата приносит России как выгоды, так и потери. Проблема в том, что если риски приходят сами, то для реализации потенциальных выгод нужно много работать, перестраивая экономику и жизненный уклад.