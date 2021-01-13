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Голосование по резолюции импичмента Трампа завершилось в США

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Голосование по резолюции импичмента Трампа завершилось в США

Вашингтон, 13 января. Палата представителей США проголосовала за резолюцию импичмента действующего президента Дональда Трампа. Поддержали инициативу 219 конгрессменов, против высказались 203 человека.

Ранее сообщалось, что члены Палаты представителей США приступили к рассмотрению вопроса об объявлении импичмента Трампу в соответствии со статьей о «подстрекательстве к мятежу». После процедуры голосования дело передадут сенаторам. В случае одобрения документа, Трампу будет запрещено в будущем принимать участие в выборах главы государства и занимать федеральные должности.

Теперь для утверждения документа требуются голоса по меньшей мере 67 членов верхней палаты конгресса. Сам демократ сравнил сложившуюся ситуацию с «охотой на ведьм».

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