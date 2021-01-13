Боевики ИГИЛ планировали убить американского дипломата в Афганистане

Кабул, 13 января. В Афганистане задержаны боевики ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), которые готовили покушение на американского поверенного в Кабуле Росса Уилсона. Об этом сообщает Khaama Press News Agensy со ссылкой на Национальный директорат безопасности Афганистана (NDS).

В ночь на 13 января в Камском районе провинции Нангархар проведена спецоперация, в ходе которой были задержаны боевики ИГ1. В их числе был Абдул Вахид, лидер местной ячейки террористической организации. Они планировали покушение на временного поверенного Соединенных Штатов в Афганистане Росса Уилсона.

«Спецслужбы Афганистана сорвали заговор с целью убийства американского дипломата. В ходе спецоперации были изъяты пистолет Beretta, автомат АК и дробовик», — процитировало агентство Khaama Press News сообщение пресс-службы национального директора безопасности Афганистана.

Абдула Вахида называют координатором заказных убийств. Афганская контрразведка подозревает его в намерениях осуществить покушения на ряд высокопоставленных чиновников.

Накануне в провинции Нангархар был проведен целый ряд спецопераций против ИГ. Министерство внутренних дел Афганистана сообщает о ликвидации трех боевиков террористической организации.

«Группировка планировала совершить теракт в городе Джалалабаде. В ходе спецоперации были изъяты три автомата АК-47, одна ракетная установка, пять ручных гранат, четыре ракеты РПГ-7 и боеприпасы к ним», — сообщает пресс-служба МВД Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.