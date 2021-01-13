Федор Шаляпин ответил на «интимные» воспоминания» Бородина о «Фабрике звезд»

Москва, 13 января. Певец Прохор Шаляпин не остался в стороне после того, как его коллега Арсений Бородин раскрыл интимные тайны шестого сезона «Фабрики звезд». Эпатажный артист в ответ заявил, что в то время на проекте все занимались самоудовлетворением.

Ранее Бородин в одном из интервью вспомнил свою жизнь на «Фабрике». По его словам, самым тяжелым испытанием стали месяцы, проведенные под прицелами камер, которые «были установлены буквально везде». Однажды на запись попал момент, как Шаляпин «удовлетворял себя, и это показали в эфире MTV».

Сам Шаляпин в беседе со «СтарХитом» подтвердил, что такой инцидент действительно был. На коллегу он обижаться не стал, но напомнил, что на проекте мастурбировали все, в том числе и сам Бородин.

«Уж не знаю, как девочки себя ублажали, но в нашей спальне не пыхтел только ленивый. Сдаю с потрохами! Там теребили все! Кто-то ходил для этого в солярий, как Дима Колдун. Как справлялся Арсений Бородин, я не знаю. Честно говоря, я за ним совершенно не следил, мне вообще сложно что-то вспомнить из той «Фабрики», — заявил он.

По словам Шаляпина, тогда он был уверен, что ночью участников шоу камеры не снимают. И поскольку от них скрывали телевизионные эфиры, юный исполнитель очень долго и не знал, что уже заимел славу «порнозвезды».

«Конечно, это попало в какие-то журналы. Заголовки были чудесные: «22-летний Прохор Шаляпин потеребил, думая, что его никто не видит». Слава Богу, это было под одеялом, без подробностей», — вспоминает певец.

Сейчас о таких незначительных «проступках» Шаляпина никто бы уже не удивился. Звезда часто становится героем скандалов благодаря многочисленным романам и разоблачениям. По словам артиста, на одном творчестве далеко не уедешь», «без желтухи скучно».

Ранее Шаляпин в беседе с ФАН прокомментировал свое желание сменить Леонида Якубовича в эфире «Поле чудес». Артист заявил также, что у него много творческих идей, которые, быть может, когда-нибудь осуществятся. В частности, он был бы не против стать ведущим вечерника «Шаляпин» или программы «Угадай мелодию с Прохором Шаляпиным».