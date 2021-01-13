Ремонтные бригады ЗВО приведены в режим готовности перед морозами

Санкт-Петербург, 13 января. Заместитель командующего войсками Западного военного округа Андрей Булыга проверил готовность ремонтных бригад жилищно-коммунальной системы перед сильными морозами.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, в ходе проверки было отработано более 200 вариантов аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на объектах теплоснабжения в воинских частях и жилых домах военных городков.

«Ремонтные бригады осуществляли выезд на места условных аварий, обеспечивали тепло- и электроснабжение по временным и дублирующим схемам, обеспечивали весь комплекс ремонтных и проверочных работ», — говорится в сообщении.

В проверке приняли участие более 600 сотрудников жилищно-коммунальной системы, военных гарнизонов и 90 единиц специальной техники.

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