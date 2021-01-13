Росстат: инфляция по итогам 2020 года составила 4,9%

Москва, 13 января. Уровень инфляции в России по итогам декабря 2020 года составил 0,8% в месячном выражении и 4,9% — в годовом, сообщается в данных Росстата.

Данный показатель соответствует предварительной оценке ведомства от 31 декабря 2020 года. Рост цен на продовольственные товары в декабре 2020 года составил 1,53% относительно ноября и 6,69% в годовом выражении. На непродовольственные товары прирост в месячном выражении составил 0,4% и 4,79% — в годовом. Услуги в декабре подорожали на 0,42% в месячном выражении и на 2,7% — в годовом.

Инфляция в России, согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидалась в декабре в диапазоне 0,6%-0,7% в месячном выражении и 4,6-4,8% — в годовом. Базовый вариант предполагал инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3,8%. Основной вклад в рост стоимости потребительских товаров внесла продовольственная инфляция, как и в течение двух месяцев до этого.

Куриные яйца по итогам декабря прошлого года стали одним из наиболее подорожавших продуктов — плюс 13,24% относительно ноября. О причинах роста цен сообщает Федеральное агентство новостей.