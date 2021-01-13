Экономист усомнился в достоверности «индекса бигмака» для оценки валют

Журнал The Economist назвал российский рубль одной из самых недооцененных валют в мире согласно «индексу бигмака». Экономист Павел Медведев усомнился в репрезентативности индекса, назвав его шуточным.

«Индекс бигмака» используется для определения паритета покупательной способности в различных странах на основании стоимости одного бургера. Подсчет ведется с 1986 года. Эксперты считают, что стоимость бургера, приготовленного из хлеба, сыра, мяса и овощей, может быть заменой потребительской корзины.

Экономист Медведев предупредил, что «индекс бигмака» — это шуточный показатель, на который не стоит полагаться.

«Разумеется, это шуточный показатель, почти ничего не отражающий. Строго говоря, трудно понять, одинаковый ли бигмак в Нью-Йорке и Тмутаракани. Боюсь, что мало того, что это шуточный показатель, так его еще довольно трудно вычислить. Конечно, он ничего не отражает», — объяснил эксперт.

Что касается недооцененности рубля, то взаимная цена валют имеет составляющую доверия, подчеркнул Медведев. Если люди думают, что в ближайшие годы с данной валютой ничего не произойдет, тогда они склоняются к ее покупке, чтобы сделать запас. Доверие к валюте добавляет ей стоимость.

Ранее аналитики рассказали, как покупка валюты ЦБ РФ повлияет на курс рубля. Эксперты объяснили, что в случае дохода ниже прогнозируемого ЦБ РФ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для пополнения бюджета. Если же доход больше, то Центробанк покупает валюту на рынке для пополнения ФНБ. Они не исключили временную реакцию рынка на закупку валюты Минфином РФ.