Американский авианосец Gerald R. Ford оказался жертвой «проблемных» технологий

Вашингтон, 13 января. Попытка применить на американском авианосце USS Gerald R. Ford новейшие технологии обернулась массой проблем и низкой эффективностью корабля.

ВМС США приняли в свой состав новый авианосец в 2017 году. По задумке конструкторов он должен был стать лучше предшественников. С этой целью в его конструкцию были внедрены технологии, которые впоследствии принесли больше проблем, чем пользы. Об этом рассказывает «ПолитРоссия», ссылаясь на американского эксперта издания Popular Mechanics.

Проблемными оказались электромагнитная катапульта, аэрофинишер, лифты для доставки боеприпасов. Автор заметил, что ни одна из этих технологий не работает так, как это задумывалось разработчиками. Нарекания к катапульте вызывает ее хрупкость. Она должна была выдерживать более четырех тысяч запусков, однако по факту ломается после каждого 200-го.

Все вышеназванные проблемы взаимосвязаны. Пока они не будут устранены, авианосец Gerald R. Ford не сможет выполнять поставленные боевые задачи. Эксперт предположил, что более рациональным может быть отказ от таких огромных (100 тыс. тонн водоизмещения) и дорогостоящих (13,2 млрд долларов) кораблей. Их можно будет заменить меньшими кораблями, между которыми можно будет разделить функции.

Ранее в американских СМИ появилось предупреждение об угрозе для авианосцев ВМС США со стороны российских и китайских ракет.