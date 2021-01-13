Киев пообещал разобраться с виновниками вмешательства в президентские выборы США

Киев, 13 января. Киев намерен привлечь к ответственности лиц, которые якобы повлияли на американские выборы. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Политик прокомментировал введение санкций против ряда лиц и организаций Украины. Несмотря на партийную принадлежность, администрация сделает все, чтобы наказать ответственных за вмешательство в избирательный процесс США, пообещал Ермак.

Стоит отметить, что Минфин США ввел санкции против семи украинских граждан и четырех информационных ресурсов, которые якобы причастны к вмешательству в избирательный процесс в США.

Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о готовности вакцинироваться российским препаратом от коронавируса.