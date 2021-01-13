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Лидер республиканцев отказался инициировать процедуру импичмента Трампу

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Лидер республиканцев отказался инициировать процедуру импичмента Трампу

Вашингтон, 13 января. Лидер республиканцев Митч Макконнелл не намерен собирать Сенат для рассмотрения вопроса об объявлении импичмента действующему президенту США Дональду Трампу.

Американский политик напомнил, что сейчас Сенат находится на каникулах. Кроме того, до инаугурации Джозефа Байдена осталось всего несколько дней. Таким образом Макконнелл отказался от реализации плана республиканцев о досрочном отстранении главы Белого дома от должности. Информацию об этом подтвердил его представитель Даг Андрес в Twitter.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники распространили новость о намерениях лидера республиканцев поддержать импичмент в отношении Трампа. По данным журналистов, вероятность такого исхода превышала 50%.

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