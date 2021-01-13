Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе

Степанакерт, 13 января. Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается всеми сторонами. Об этом сообщил заместитель начальника Центра примирения сторон Дмитрий Перепелкин.

«Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено», — сказал он.

Он также добавил, что на 27 наблюдательных пунктах, которые базируются на линии соприкосновения сторон, осуществляется круглосуточный мониторинг за соблюдением режима перемирия в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что 1 января российские миротворцы сопроводили 220 беженцев, которые вернулись на территорию Нагорного Карабаха из Армении. Всего в республику в места постоянного проживания вернулось около 47 тысяч беженцев.