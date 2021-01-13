Роскошная съемка Самойловой и Джигана в пустыне сразила фанатов

Москва, 13 января. Модель Оксана Самойлова поделилась кадрами с семейной фотосессии в Дубае. Фотографии звезды с рэпером Джиганом и их детьми в пустыне привели фанатов в восторг.

Семья провела январские каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах. Как призналась Самойлова, эти восемь дней прошли «быстро, весело и очень вкусно».

Модели из всей поездки особенно запала в душу пустыня, в которой ее семью снимал на память фотограф. По словам Самойловой, у нее в животе «бабочки летали от восторга».

Девушка уточнила, что это их первая профессиональная съемка всей семьей. Самойловой пришлось уговаривать возлюбленного оторваться от лежака и отправиться на фотосессию.

«Как там говорят сейчас? «Затаите дыхание…»?» — написала она в посте в Instagram.

Фанатов сразила роскошная съемка. Многих при этом развеселила дочь Самойловой и Джигана Майя, которая старательно и забавно позировала перед камерой.

Самойлова ранее «возродила» семейное фото 2018 года. Тогда модель вместе с мужем и тремя дочерьми вышла на улицы Майами в полупрозрачном топе и солнцезащитных очках.