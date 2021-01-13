Bank of America оценил риски для российского рынка при Байдене

Вашингтон, 13 января. Внешняя политика избранного президента США Джо Байдена будет гибкой и предсказуемой. Такой прогноз дали сотрудники Bank of America.

Главным геополитическим риском для России остается ужесточение санкций. Однако приход к власти демократа может иметь позитивные последствия для рынка РФ. Вероятно, что новая американская администрация будет придерживаться более конструктивного подхода к двусторонним отношениям. Это может привести к росту цен на российские активы, считают аналитики.

Эксперты полагают, что Джозеф Байден должен будет переосмыслить санкционную политику против Москвы. Ему предстоит ввести новую стратегию.

Федеральное агентство новостей информировало, что Вашингтон пригласил российского представителя на инаугурацию Байдена. Церемония пройдет 20 января.