Минздрав Венесуэлы объявил о регистрации «Спутника V»

Каракас, 13 января. Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российский препарат от COVID-19 «Спутник V».

Соответствующее заявление появилось на официальной странице вакцины в Twitter. Процесс регистрации осуществлен в рамках ускоренной процедуры. Аналогичным способом препарат ранее был зарегистрирован в Сербии, Аргентине, Алжире, Боливии и Палестине.

Поставки вакцины будут производиться с помощью международных партнеров РФПИ в Китае, Южной Корее, Индии и других странах. Производство «Спутника V» ранее стартовало в Бразилии. Процесс был запущен раньше запланированного срока.