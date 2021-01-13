Байден нашел кандидата на пост советника президента США по кибербезопасности

Вашингтон, 13 января. Избранный президент США Джозеф Байден определился с кандидатурой своего советника по кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении на портале переходной команды демократа.

Консультантом 46-го президента США по вопросам цифровой защищенности может стать сотрудница Агентства национальной безопасности (АНБ). В публикации также говорится, что Байден планирует назначить бывшего замминистра энергетики США Элизабет Шервуд-Рэндалл на должность заместителя помощника президента.

Вашингтон ранее направил приглашение Москве на инаугурацию Байдена, которая состоится 20 января. По сведениям Федерального агентства новостей, безопасность мероприятия будет обеспечиваться 15 тысячами бойцов Национальной гвардии США.