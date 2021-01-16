Категорически отказывать нельзя: психолог о желании подростка набить тату

В России юридически не разрешается набивать татуировки подростку, не достигшему 18 лет. Если вы видите тату у тинэйджера более раннего возраста, значит, она была сделана в подпольном салоне или у начинающего мастера. Тату-салоны с лицензией в обязательном порядке запрашивают удостоверение личности, прежде чем делать пирсинг или татуировку.

В наше время довольно часто можно встретить на улицах города людей с тату, как на лице, так и на других частях тела, что безусловно привлекает внимание прохожих. Не исключено, что вашему ребенку могут понравиться татуировки, и вскоре он попросит у вас разрешение сделать собственную.

Правильное поведение и реакция со стороны родителей — самое важное при разъяснении подростку, что татуировка — очень ответственный и болезненный шаг.

ФАН поговорил с психологом Натальей Наумовой и узнал, как правильно вести себя родителям ребенка, захотевшему набить татуировку. Также она рассказала, почему не стоит категорически запрещать ему это делать.

Наталья Наумова считает, что несовершеннолетних подростков отговорить от чего-либо невозможно. Если что-то запретить, то тинейджер обязательно сделает это назло взрослым. Но необходимо даже в такой сложной ситуации его поддержать.

«Дальше начинаем обсуждать разные последствия: какие заболевания могут образоваться из-за татуировки, насколько эта процедура может быть болезненной и т. д. С ребенком нужно обговаривать риски, которые несет в себе татуировка», — рассказала собеседница ФАН.

По мнению психолога, обсуждение внутри семьи любого вопроса и желания ребенка очень важно, поскольку это может заставить его прислушаться к взрослым и помочь принять разумное решение.

«Часто мы видим тенденцию: когда родители не отговаривают подростка от татуировки, он обычно ее не делает. А когда родители встают в штыки и категорически запрещают ему, выдвигая ультиматумы, то подросток любым хитрым способом набивает ее», — объясняет психолог.

Наталья Наумова советует поддержать ребенка, даже если он все же пошел наперекор запретам семьи и сделал татуировку.

«Обязательно нужно соблюсти чувство справедливости со стороны родителей у подростка. Важно донести тот факт, что с его желаниями и мнением считаются, и он для родителей — не маленький ребенок, а взрослый и ответственный человек», — резюмировала эксперт.

Важно показать подростку, что родители его воспринимают как равного себе. Часто подростки хотят татуировки только потому, что родители будут против, или они хотят привлечь внимание своих сверстников.

«В подростковом возрасте хочется казаться взрослым, но ты все еще ребенок. Очень важно не быть равнодушным: чем больше подросток чувствует себя успешным, тем меньше у него потребность получить этот успех через татуировку», — объяснила собеседница Федерального агентства новостей.

Психолог уверена, если увлечь подростка хобби, которые ему действительно по душе, то он будет реализовываться в них, и окружение оценит его из-за полученных достижений. Тогда подросток не захочет обращать внимание на вредные увлечения, которые способны увести его в неверную сторону, ведь с их помощью он чаще всего добивается одной цели — быть замеченным.