Брюс Уиллис может появиться в новой части «Крепкого орешка»

Лос-Анджелес, 13 января. Голливудский актер Брюс Уиллис ведет переговоры о возвращении к роли офицера полиции Джона Макклейна в новом фильме франшизы «Крепкий орешек».

Похоже, культовая серия боевиков пополнится еще одной картиной. Последняя, пятая часть «Крепкого орешка» вышла в 2013 году. Она получила исключительно негативные отзывы кинокритиков и была признана провальной, так что новость о съемках шестого фильма не слишком обрадовала поклонников франшизы.

Последние работы Уиллиса тоже не вдохновляют фанатов. Похоже, актер выбирает между количеством и качеством первое и появляется в основном в боевиках с крайне низким рейтингом. Единственным прибыльным проектом в его карьере за долгое время стал супергеройский фильм «Стекло» с Джеймсом МакЭвоем в главной роли.

Ранее стало известно, что Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе. Актер проигнорировал меры профилактики коронавируса.