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В Италии восхитились военным маневром РФ в Индийском океане

В Италии восхитились военным маневром РФ в Индийском океане

Рим, 13 января. Планы России по созданию военных баз на побережье Индийского океана будут иметь серьезные последствия для США. Об этом заявляют эксперты итальянского издания Notizie Geopolitiche.

Эксперты напомнили, что в ближайшем будущем в Судане появится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. При помощи этой базы Россия сможет проводить операции по поддержанию стабильности в регионе.

При этом Россия продолжает военную активность в водах Индийского океана. Так, в 2020 году в этом регионе состоялись крупные учения с участием кораблей России, Китая и Ирана. Эксперты уверены, что укрепление позиций России свидетельствует о скорых геополитических изменениях и снижения влияния США на мировой арене, передает «ПолитРоссия».

Реакция региональных держав на усиление роли Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе вызвала удивление у экспертов из Италии. Они напомнили, что эти события были встречены овациями в Иране и ЮАР.

«Необычное китайско-российское сотрудничество даже в контексте Индо-Тихоокеанского региона можно рассматривать просто как попытку ограничить гегемонию США», — отмечают аналитики.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что новые российские противокорабельные ракеты могут представлять «реальную угрозу» для авианосцев ВМС США. По их данным в декабре 2020 года провела третий испытательный пуск крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая достигла скорости в восемь Махов. Успешные испытания свидетельствуют о том, что считавшиеся «владыками морей» авианосцы США вскоре могут столкнуться с угрозой их существованию.

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