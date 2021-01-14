В России планируют усилить борьбу с лесными пожарами

Заместитель представителя правительства Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров. ФАН выяснил, что документ включает в себя различные мероприятия по профилактике и тушению лесных пожаров.

«При видимых позитивных изменениях, которых мы достигли за последний год в области предупреждения и тушения лесных пожаров, и это при не самых лучших погодных условиях, план мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров призван не только закрепить сложившуюся динамику, но и заложить прочную основу для максимальной минимизации потерь лесного фонда от пожаров, вне зависимости от того, по каким причинам они возникают», — сообщила Абрамова.

Вице-премьер уточнила, что главным в перечне мероприятий станет создание в 2021 году межрегионального лесопожарного центра «Север». Он будет тушить пожары в наиболее уязвимых регионах на труднодоступных и удаленных территориях, в частности в Якутии и Красноярском крае.

По словам Виктории Абрамченко, Минприроды поставлена задача утвердить методику расчета ущерба от лесных пожаров. Это необходимо для

для принятия выверенных управленческих решений в части тушения возгораний, а также привлечения к ответственности виновных.

Согласно документу, эффективность органов дознания МЧС, осуществляющих осмотр территории лесного пожара при значительных площадях, пройденных огнем, нужно обеспечить за счет внедрения современных технологий. Речь идет о беспилотных аппаратах с большой дальностью действия, оснащенных цифровой техникой для проведения фото- и видеосъемки, а также о навигационных приборах высокой точности для установления координат места лесного пожара.

Также планируется возложить функции по тушению пожаров в лесах Байкальской природной территории на специализированный лесопожарный центр ФБУ «Авиалесоохрана». Кроме того, будет проведена модернизация информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза.

Помимо этого, ежегодно с 2022 года предусмотрено увеличение численности парашютно-десантной пожарной службы регионов. Также будет повышен контроль за мероприятиями по предупреждению лесных пожаров, обеспечению готовности сил и средств до начала пожароопасного сезона.

Совместно с Роскосмосом будут проведены мероприятия в рамках внедрения эффективных технологий мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров. Так, предполагается запуск космических аппаратов для обеспечения оперативного всепогодного круглосуточного выявления изменений лесопожарной обстановки. В 2025 году ожидается создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных ЧС на основе системы с космическим аппаратом «Канопус-В-О».