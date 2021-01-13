Бактериофаги помогут в борьбе с супербактериями

Москва, 13 января. Ученые разработали новую стратегию борьбы с супербактериями, устойчивыми к антибиотикам. На патогены воздействовали бактериофагами.

Супербактериями называют патогены, устойчивые к разным видам антибиотиков. Ученые выяснили, что восприимчивость к лекарствам можно вернуть, если «натравить» на патогены бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии и не опасны для человека.

Эксперимент показал интересную закономерность: патоген при заражении фагами вырабатывает к ним устойчивость со временем, но при этом становится более восприимчивым к воздействию антибиотиков. Бактерия не может одинаково эффективно противостоять двум «врагам», которые пытаются ее уничтожить.

Авторы исследования отметили, что несмотря на успех эксперимента, требуется множество исследований и испытаний, чтобы рекомендовать применение метода на практике.

Войну бактериям объявили и научные сотрудники Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН. Они создали уникальный метод усиления антибиотиков, в основе которого лежит применение ингибиторов, подавляющих механизм защиты бактерии.