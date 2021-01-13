Алжир заручается поддержкой ЮАР в вопросе Западной Сахары

Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум посетил Южноафриканскую Республику с рабочим визитом. Он встретился с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Во время беседы стороны обсудили ряд вопросов, включая мир и безопасность на континенте. Особое внимание они уделили участию Африканского Союза в разрешении конфликтных ситуаций.

Сабри Букадум считает, что представители АС должны проявлять твердую позицию в урегулировании кризисов и пресекать внешнее давление на страны Африки, включая Западную Сахару.

Наледи Пандор выразила полную солидарность словам алжирского коллеги по спорным территориям североафриканского государства и поддержала дальнейшее развитие двусторонних отношений в политической, экономической и научной сферах.

Марокканские специалисты предположили, что визит главы МИД Алжира в ЮАР в первую очередь связан с желанием заручиться поддержкой союзника в вопросе Западной Сахары. Особенно на фоне недавней поездки американской делегации в Дахлу на юг королевства.

В конце декабря 2020 года США признали суверенитет Марокко над спорными территориями североафриканского государства. Представители военно-политического фронта ПОЛИСАРИО выступили против решения Вашингтона и продолжают настаивать на создании Сахарской Арабской Демократической Республики.

Международное сообщество в этом вопросе придерживается нейтралитета, хотя большинство стран поддерживают идею проведения референдума на территории Западной Сахары. Граждане имеют право на самоопределение: автономия в составе королевства или независимость САРД.

Бывший представитель Марокко в ООН Халил Хиддауи рассказал о роли Алжира в вопросе принадлежности спорных территорий. Он объяснил это геостратегическими условиями Северо-Западного африканского региона.

«Нужно принимать во внимание склонность державы к экспансионизму и ее одержимость получить доступ к Атлантическому океану», — заявил политик.

США также имеют свою выгоду от признания полного суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Королевство ради этого наладило дипломатические отношения с Израилем, признав еврейское государство. Соглашение подразумевает прямое авиасообщение между двумя странами, управление водными ресурсами, подключение финансовых систем и договоренность об отказе от виз для делегатов.

По итогам сделки Штаты согласились разместить виртуальное консульство. В начале января 2021 года представители Вашингтона уже прибыли в Дахлу, чтобы уладить юридические вопросы.