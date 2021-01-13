Архангельскую преподавательницу заподозрили в получении взяток

Архангельск, 13 января. Преподавателя САФУ будут судить за получение взяток от студента в Архангельской области. Правоохранители рассказали, что речь идет о сумме в 30 тысяч рублей.

По версии следствия, заведующая кафедрой истории, философии и права Оксана Чупрова причастна как минимум к двум эпизодам получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается что фигурантка помогла одному из своих студентов сдать государственный итоговый экзамен по заранее выбранному билету для защиты дипломной работы. Взамен Чупрову «отблагодарили» суммой в 30 тыс. рублей и подарочным сертификатом.

Установлено также, что указанному студенту выставили положительные оценки за экзамены, в том числе по заведомо подложному приказу о перезачете учебных дисциплин. Во время дачи показаний преподаватель полностью признала свою вину.

Правоохранительные органы Крыма ранее задержали жителя Ялты, который пытался дать следователю взятку в 150 тыс. рублей.