Рекордное число смертей от COVID-19 зафиксировано в Великобритании

Лондон, 13 января. Минздрав Великобритании в среду сообщил, что в королевстве за последние сутки скончались 1564 человека с коронавирусом. Этот показатель стал самым большим с начала пандемии.

Днем ранее за аналогичный период в стране было зарегистрировано 1243 летальных исхода, что на 321 меньше. Общее число смертей среди пациентов с COVID-19 в Британии достигло 84 767. Заражений с начала пандемии насчитывается 3 211 576.

Эпидемиологическая обстановка в государстве крайне тяжелая. В конце декабря и начале января на протяжении почти двух недель в королевстве ежедневно фиксировалось больше 50 тыс. случаев заражения.

Усугубляет ситуацию новый штамм коронавируса, который был впервые обнаружен на территории страны. Он отличается высокой скоростью распространения и, по предварительным оценкам экспертов, может быть на 50–70% более заразным. Данный вариант патогена уже вышел за пределы страны и был выявлен в 50 странах и районах, в том числе в Словакии, Ирландии и России.