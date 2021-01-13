Найден отвечающий за тяжесть COVID-19 фактор

Вашингтон, 13 января. Группе американских ученых удалось обнаружить уникальный белок, который обладает свойствами активации иммунного ответа на него.

Исследователи решили изучить 16 белков, которые связывают вирусную РНК в эпителии легких человека. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Cell. В ходе эксперимента они выяснили, что именно MDA-5 отвечает за активацию белков со сходными свойствами, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса.

«Мы выяснили, что MDA-5 является «иммунным полицейским», которому поручено следить за SARS-CoV-2 и вызывать подмогу», — объяснил руководитель исследования Сумит Чанда.

Ученые верят, что благодаря их исследованию в будущем можно будет научиться избегать развития тяжелых случаев коронавируса. От реакции MDA-5 зависит скорость активации интерферонов. Этот фактор влияет на тяжесть заболевания.

Кроме того, группе американских ученых удалось спрогнозировать развитие коронавируса на 10 лет вперед. Они провели анализ, основываясь на данных о четырех известных коронавирусах человека, и составили модель его дальнейшего распространения.