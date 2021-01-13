Фанатов восхитило исполнение Лизой Галкиной хита «Миллион алых роз»

Москва, 13 января. Фанаты в день рождения композитора Раймонда Паулса опубликовали архивное видео, на котором дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза исполняет «Миллион алых роз».

Ролик появился в социальной сети Instagram. На кадрах видео девочка в платье и с косой поет хит, написанный Паулсом на стихи Андрея Вознесенского. Композиция в свое время стала одной из самых популярных песен десятилетия и прочно вошла в репертуар Пугачевой.

Поклонники звездной семьи пришли в полный восторг от выступления девочки. Лизу осыпали комплиментами, а Паулсу, который 12 января отметил 85-летие, пожелали долгих лет жизни и крепкого здоровья.

«Маленькое чудо!»; «Хороший голос»; «Талантливая, красивая, вся в маму»; «Отличное поздравление отличному композитору»; «Достойная замена растет», — написали восхищенные подписчики.

Знаменитый композитор ранее признался Федеральному агентству новостей, что в силу возраста вряд ли сможет когда-либо приехать с концертом в Россию. Свой 85-летний юбилей Паулс отметил записью концерта для латвийского телевидения.