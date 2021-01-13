Премьер Израиля завел русскоязычный канал в Telegram

Иерусалим, 13 января. Председатель Правительства Израиля Биньямин Нетаньяху завел канал на русском языке в приложении Telegram. Об этом рассказал советник премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Советник израильского премьера отметил, что это не первый русскоязычный аккаунт Нетаньяху. По его словам, страница главы правительства в Facebook ведется на этом же языке уже более шести лет.

«Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории», — сказал Гендельман.

Создатель Telegram Павел Дуров ранее рассказал о резком росте популярности мессенджера. По информации Федерального агентства новостей, всего за 72 часа к приложению присоединились 25 миллионов пользователей.