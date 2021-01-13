Адвокат раскрыл результаты экспертизы останков рэпера Картрайта

Москва, 13 января. Судмедэксперты предоставили результаты экспертизы о том, как умер рэпер Энди Картрайт, и что могло стать причиной смерти музыканта.

Экспертиза обнаруженных в петербургской квартире останков тела рэпера Энди Картрайта показала, что у мужчины перед смертью был критически низкий уровень глюкозы, сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

По словам юриста, в останках расчлененного на 15 частей тела не было крови, а также не хватало нескольких органов, которые нужны токсикологам для комплексной экспертизы.

Адвокат рассказал, что смерть музыканта наступила не от наркотиков, как утверждает жена погибшего. Также установлено, что инъекция в ладонь мужчины была сделана не более чем за 1,5 часа до смерти.

Супруга музыканта была задержана по подозрению в убийстве мужа. Следствие считает, что Кохал виновна в смерти рэпера.