Миро вступилась за Шепелева, который решил продать долю сына в квартире Фриске

Москва, 13 января. Светская обозревательница Лена Миро заявила, что телеведущий Дмитрий Шепелев поступает правильно, решив продать долю сына Платона в квартире экс-супруги Жанны Фриске.

Когда певица умерла, ее квартира досталась родителям и единственному наследнику. Жилище Фриске превратили в музей ее памяти, оставив нетронутыми даже наряды и духи звезды. Это была инициатива ее матери и отца, а вот вдовец певицы Дмитрий Шепелев решил продать долю сына, на что имеет полное право.

В телеведущего тут же «полетели помидоры», причем совершенно несправедливо, уверена Лена Миро. Блогер объяснила, что знаменитости не нужен «геморрой» с недвижимостью, совладельцами которой являются люди, которые испытывают к нему неприязнь. Родители ненавидят супруга дочери, ее смерть для них — ежедневная боль.

«А у Шепелева — новая жизнь, новая невеста, новая семья. Жанна в его жизни — лишь воспоминание, которое с каждым годом становится все менее и менее отчетливым», — напомнила Миро.

Нет ничего подлого в том, что он не хочет иметь ничего общего с не пережившими трагедию людьми, подытожила блогер.

Это не единственный случай, когда обычно критикующая всех Миро заступилась за представителя российского шоу-бизнеса. Недавно она поддержала укатившую на Мальдивы с новым возлюбленным Полину Гагарину.